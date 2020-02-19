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О нем даже никто и не подумал: назван неожиданный претендент на "Евровидение"

20:37
  • среда
  • 19 февраля 2020

21-летний артист сможет достойно представить нашу страну

Композитор Игорь Крутой назвал артиста, который, по его мнению, достоин представить Россию на "Евровидении-2020".

Мэтр российской экстрады считает, что от нашей страны должен поехать певец белорусского происхождения 21-летний Тима Белорусских, известный своими хитами "Мокрые кроссы", "Незабудка", "Витаминка".

"Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я отправил бы, возможно, Тиму Белорусских", - передает слова Крутого интернет-портал "Дни.ру".

В свою очередь юбиляр сегодняшнего дня Юрий Антонов считает, что лучше Александра Панайотова нашу страну никто не представит. Его вокальные данные впечатляют и могут составить серьезную конкуренцию другим участникам, уверен народный артист России.

В 2020 году "Евровидение" пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Россия пока не определилась со своим представителем. В шорт-лист исполнителей, которые могут представить нашу страну на конкурсе попали певица ZIVERT, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина, Александр Панайотов и группа Little Big.

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