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Скончалась звезда фильма "Ангелы Чарли"

21:18
  • среда
  • 19 февраля 2020

Уход актрисы стал полной неожиданностью

В Калифорнии скончалась актриса из фильма "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет Дюбуа.

Ей было 74 года. Дюбуа умерла во сне у себя дома в городе Глендейл, пишет New York Post.

Для родных и близких ее уход стал полной неожиданностью: актриса не жаловалась на здоровье и не имела серьезных заболеваний.

Кроме фильма "Ангелы Чарли 2: Только вперед", российский зритель может знать Джанет Дюбуа по ролям в сериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Скорая помощь", "Детектив Раш" и "Добрые времена".

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Кадр из фильма "Ангелы Чарли"
Кадр из фильма "Ангелы Чарли"
Джанет Дюбуа
Джанет Дюбуа
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