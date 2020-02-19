Скончалась звезда фильма "Ангелы Чарли"

Уход актрисы стал полной неожиданностью

В Калифорнии скончалась актриса из фильма "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет Дюбуа.

Ей было 74 года. Дюбуа умерла во сне у себя дома в городе Глендейл, пишет New York Post.

Для родных и близких ее уход стал полной неожиданностью: актриса не жаловалась на здоровье и не имела серьезных заболеваний.

Кроме фильма "Ангелы Чарли 2: Только вперед", российский зритель может знать Джанет Дюбуа по ролям в сериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Скорая помощь", "Детектив Раш" и "Добрые времена".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"