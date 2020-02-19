Собянин пригласил горожан на мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В столице пройдут концерты, эстафеты, исторические реконструкции и экскурсии

В среду открылась запись на бесплатные экскурсии, которые пройдут в Москве в День гида. Времени осталось немного, до пятницы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Например, можно в сопровождении профессионального гида пройтись по Булгаковской Москве, узнать историю трёх вокзалов, Большой Пироговки, арбатских переулков. В акции также участвуют Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей Москвы.

Сергей Собянин также рассказал о мероприятиях, которые пройдут в столице в День защитника Отечества. Так, в Бабушкинском, Воронцовском и Таганском парках можно поиграть в лазертаг. А в Митинском ландшафтном парке для посетителей создадут атмосферу Северной Европы времен викингов. Можно будет узнать об их культуре и посмотреть историческую реконструкцию боя на мечах. Подробнее о мероприятиях, которые пройдут в Москве 23 февраля, можно узнать на сайте мэра.

Посмотрите программу московских парков на 23 февраля. Будут концерты, эстафеты, исторические реконструкции, экскурсии, фильмы в #Москино - многое бесплатно. https://t.co/5fR1MlZ4ui — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 19, 2020

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