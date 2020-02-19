ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пригласил горожан на мероприятия в честь Дня защитника Отечества

22:41
  • среда
  • 19 февраля 2020

В столице пройдут концерты, эстафеты, исторические реконструкции и экскурсии

В среду открылась запись на бесплатные экскурсии, которые пройдут в Москве в День гида. Времени осталось немного, до пятницы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Например, можно в сопровождении профессионального гида пройтись по Булгаковской Москве, узнать историю трёх вокзалов, Большой Пироговки, арбатских переулков. В акции также участвуют  Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей Москвы.

Сергей Собянин также рассказал о мероприятиях, которые пройдут в столице в День защитника Отечества. Так, в Бабушкинском, Воронцовском и Таганском парках можно поиграть в лазертаг. А в Митинском ландшафтном парке для посетителей создадут атмосферу Северной Европы времен викингов. Можно будет узнать об их культуре и посмотреть историческую реконструкцию боя на мечах. Подробнее о мероприятиях, которые пройдут в Москве 23 февраля, можно узнать на сайте мэра.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Участники военной реконструкции
Участники военной реконструкции
Большая георгиевская лента в День Героев Отечества на ВДНХ
Большая георгиевская лента в День Героев Отечества на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.