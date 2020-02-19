Путин назвал Собчака учителем и другом

Президент поделился воспоминаниями во время памятного концерта

В Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. В них принял участие Владимир Путин. Президент возложил цветы к памятнику политику, в команде которого он работал с начала 90-х годов.

Друзья и близкие Анатолия Собчака встречаются в одном месте - у памятника первому мэру Санкт-Петербурга, вернувшего городу историческое имя. Возложить цветы к монументу приехал президент и те, кто сейчас занимает высокие посты, а тогда работал в команде политика нового типа. В конце 80-х Собчак выделялся и своим видом, и своими мыслями. Поэтому и преодолел за мгновение путь от профессорской кафедры в Ленинградском университете до всесоюзной трибуны.

"Мы не просто здесь решаем какие-то процедурные вопросы. А мы закладываем основы новой политической системы", - говорил Анатолий Собчак.

Ораторский талант Собчака бесспорен, при этом он говорил то, что другие едва ли решались произносить шёпотом.

"К сожалению, у нас от сталинской эпохи осталось вот это понимание, что человек прежде всего это представитель определенной национальности, потом уже гражданин государства. И только в третью очередь - он человек. Хотя в принципе всё должно быть наоборот", - заявлял Собчак.

В 1991 году его избрали мэром Ленинграда, а затем случился путч. Собчак рисковал жизнью, но вышел на баррикады, чтобы успокоить людей и предотвратил ввод танков в город. А когда экономика рухнула, в ручном режиме буквально спасал Петербург от голода. Чтобы хоть какие-то продукты выдать людям по карточкам, их нужно было сначала достать. И мэр доставал, как мог. И как мог - искал выход из системного кризиса, в который вся страна угодила после развала СССР.

"Я видел эту кухню изнутри, я поделюсь с вами своими наблюдениями. Время было очень сложное. Экономика затрещала, социальная сфера разваливалась. Люди жили очень тяжело. Вы знаете, я помню, мы заходили в зал, 1996 год, под улюлюканье и свист. Вы знаете, в чем была его особенность, он был очень порядочным и честным человеком. И это было его нутром. Входили в зал под улюлюканье и свист, он уходил из этого зала под аплодисменты", - вспомнил Путин.

Вечером в Большом зале филармонии имени Шостаковича прошел концерт памяти Анатолия Собчака, где президент выступил с речью. Владимир Путин называет первого мэра Петербурга своим учителем и другом. Он работал в команде Собчака, вот архивные кадры - где молодой вице-мэр Путин рассказывает о масштабном проекте - окружной дороге вокруг города. И в целом перестраивалась вся страна. Решая ворох проблем, который свалился на команду мэра, Собчак безусловно совершал ошибки. Как у всякого, у него были и сторонники, и недруги. Но он сделал политику публичной, участвовал в создании Конституции и, по сути, стал одним из тех, кто заложил фундамент новой России.

"Это был безусловно политик общенационального масштаба. Фокус в том, что такой человек, как Собчак соответствовал духу эпохи. Вот такой человек был нужен нашей стране. И он появился. Все его друзья, все люди, кто с ним работали, безусловно, многое от него получили. И я тоже. Он многое сделал и для города, и для страны. И мы, кто знает его, любил и дружил - никогда этого не забудем", - сказал президент России.

Анатолия Собчака не стало 20 лет назад. Его сердце остановилось во время поездки в Калининградскую область. Он уехал туда как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина.

Уже после Путин не раз высказывался о Собчаке, называл его одним из самых деятельных и ярких основателей России, который как учитель преподавал свободу.

Пётр Вершинин. Александр Званцев. "ТВ Центр".

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