"Все не по плану": жена Джигана подробно рассказала о четвертых родах

Накануне модель родила певцу долгожданного мальчика

Модель Оксана Самойлова, жена певца Джигана, на второй день после кесарева сечения рассказала, как прошли ее четвертые роды.

Девушка выбрала частную клинику в Майями с лучшими врачами. Для Оксаны это уже четвертое кесарево сечение, однако в этот раз она волновалась – схватки начались раньше срока и врачам пришлось делать внеплановую операцию.

"Обычно отек жесточайший после операции. Я только сейчас к шести вечера начинаю приходить в себя. Хотя прошло восемь часов после операции. Я не спала всю ночь из-за схваток. Короче, все вообще не по плану было. Как все началось, так и все закончилось", - рассказала Оксана в Instagram.

Сейчас Самойлова находится в личной палате вместе с малышом, когда выписка – модель не сказала. За остальными детьми приглядывает Джиган.

Четвертый ребенок в семье Джигана и Оксаны Самойловой родился 18 февраля в Майями. Долгожданного мальчика назвали Давидом. Также у пары есть три дочки: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.

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