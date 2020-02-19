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"Трепло!" Зеленский оскорбил военного из-за неудобного вопроса (видео)

22:45
  • среда
  • 19 февраля 2020

У президента Украины поинтересовались, почему тот уклонялся от службы в армии

Майор ВСУ Роман Ковалев рассказал о публичном конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за вопроса об уклонении от службы в армии.

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Инцидент произошел летом прошлого года в Киеве. Как рассказал Ковалев украинскому "4 каналу", неудобный вопрос он задал главе государства после мероприятия, которое было посвящено памяти погибших в боях под Иловайском.

"Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году", — заявил военный.

В ответ глава государства обозвал его "треплом". "То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске", - набросился на майора Зеленский.

По словам Ковалева, после конфликта его попросили задержаться и к нему вновь подошел Зеленский. "Ты - трепло. Мои пацаны сказали, что тебя там (в Иловайске) не было", - сказал президент Украины. Тогда Ковалев предложил ему открыть его личное дело.

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