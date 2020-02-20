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В Эстонии осудили позицию России по Второй мировой войне

08:30
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Таллин выражает поддержку Варшаве

Парламент Эстонии осудил позицию России по истории Второй мировой войны. Не первый раз на депутатов нисходит это озарение. В среду опубликовано заявление "Об исторической памяти и фальсификации истории", передает "ТВ Центр".
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Жертва агрессии, понятно, это Эстония, которая также выражает поддержку Польше, в последнее время активно занимающейся громогласным производством исторических фейков.

Мало того, что Советский Союз обвиняют в агрессии. В Эстонии проходят церемонии чествования легионеров 20-й дивизии "Ваффен СС", сражавшихся с Красной Армией. Эти сборища проходят на полях сражений, где эсэсовцы бились с бойцами Красной Армии. 

Пособникам фашистской Германии в Эстонии ставят памятники, как героям. Напрямую Эстония реабилитировать фашизм не осмеливается. Все же страна Евросоюза, где фашистская идеология под запретом.

Но марши легионеров СС проходят и в соседней Латвии, им предоставляют льготы, которые раньше полагались только ветеранам. В странах Балтии в героях сегодня люди, которые присягали на верность Гитлеру.

В год юбилея Великой Победы над фашизмом фабрика исторических фейков работает без перерыва.

В действительности все не так, как на самом деле.

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