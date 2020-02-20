Каковы итоги Мюнхенской конференции

Урегулирование ситуации в Донбассе обсудили в программе "События. 25-й час"

Каковы итоги международной дискуссии по теме на полях Мюнхенской конференции и в Совбезе ООН? Как долго Киеву будет сходить с рук бездействие в вопросе исполнения Минских соглашений? И почему предложенный экспертами "план из 12 шагов по безопасности на Украине" был принят в штыки?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил редактор-лингвист портала "ИноСМИ" в составе агентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

"Запад не хочет замечать каких-то вещей, которые не укладываются в его нынешнюю идеологию", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"