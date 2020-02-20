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Появилось видео рухнувшего в Магадане самолета

09:06
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Пострадали семь человек

Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки частного Ан-2 в Магадане. Инцидент произошел при взлете.

По информации МЧС, самолет упал с высоты 10 метров за пределами взлетно-посадочной полосы, у него частично разрушился фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Все они смогли самостоятельно покинуть самолет.

По последним данным, погибших нет, пострадали 7 человек. Они находятся в больнице. Состояние одного из пассажиров медики оценивают как тяжелое, передает "Газета.Ru". Ан-2 принадлежал компании, которая занимается золотодобычей. Он должен был доставить вахтовых рабочих в Среднеканский район.

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Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
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