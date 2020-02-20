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Стрельба в Германии: погибли 8 человек

09:17
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Как все развивалось?

Восемь человек погибли, пятеро тяжело ранены в результате стрельбы в немецком городе Ханау. Злоумышленник открыл огонь в двух кальянных, которые располагались в разных районах.

По предварительным данным, он действовал в одиночку, передвигался на автомобиле. Сначала ворвался в первый бар, где убил троих, затем направился во второй - там его жертвами стали пятеро посетителей.

По информации газеты Bild, погибшие могут быть этническими курдами. Раненые находятся  в критическом состоянии - за их жизнь борются врачи. И, как сообщили в полиции, стрелок найден мёртвым у себя дома, а рядом с ним обнаружен еще один погибший, пишут "Известия".

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