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НОВОСТИ

Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии

09:47
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Из лабиринтов сирийские солдаты вынесли столько оружия, что хватит обеспечить целый полк

В освобождённом от боевиков районе к северу от Алеппо сирийские военные обнаружили базу террористов запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Сеть подземных коммуникаций находится в скалах и представляет собой разветвлённую систему ходов площадью в несколько гектаров. Это настоящие города со своей инфраструктурой. Там же найдены склады боеприпасов – мины, снаряды и патроны, все они - иностранного производства.

Подробности  – в репортаже Тимура Абдуллаева

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Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
Склады боеприпасов в Сирии
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