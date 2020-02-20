Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии

Из лабиринтов сирийские солдаты вынесли столько оружия, что хватит обеспечить целый полк

В освобождённом от боевиков районе к северу от Алеппо сирийские военные обнаружили базу террористов запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Сеть подземных коммуникаций находится в скалах и представляет собой разветвлённую систему ходов площадью в несколько гектаров. Это настоящие города со своей инфраструктурой. Там же найдены склады боеприпасов – мины, снаряды и патроны, все они - иностранного производства.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева

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