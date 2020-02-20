Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе проломит ей голову

За некрасивым поступком стоял страх

Фигурист Александр Жулин объяснил, почему спортсменка Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе со скандалом.

Медведева сотрудничала с Тутберидзе в период с 2007 по 2018 год. Ее уход к канадскому тренеру Брайану Орсеру стал большой неожиданностью для любителей фигурного катания. К такому не была готова даже сама Этери Тутберидзе, чьи воспитанницы не первый год добиваются выдающихся успехов на льду.

Александр Жулин заявил, что Медведева имела полное право уйти от Тутберидзе, однако она должна была сделать это иначе - с цветами и со словами благодарности. Блогер Елена Родина попросила Жулина встать на место Медведевой и объяснить, почему та не рассталась с Тутберидзе по-доброму.

По словам фигуриста, Медведева боялась, что тренер ударит ее и "проломит голову". "Потому что она эмоциональный человек", - заявил Жулин, добавив, что сейчас Этери Георгиевна повела бы себя спокойнее. А на тот момент Медведевой просто было страшно. Хотя она могла бы прийти на встречу в шлеме, пошутил Жулин.

Александр Жулин считает, что никакой ссоры между Медведевой и Тутберидзе не возникало, просто фигуристка совершила "некрасивый поступок" при расставании. Жулин отметил, что он общается как с Медведевой и ее мамой, так и с Тутберидзе.

Александр Жулин согласился с утверждением о том, что благодаря скандалу с уходом Медведевой от Тутберидзе фигурное катание стало еще популярнее в России.

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