Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Модель записала видео из больничной палаты

18 февраля Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У супругов родился долгожданный мальчик.

Отойдя от родов Оксана решила поделиться с подписчиками в Instagram пережитыми эмоциями. Модель записала несколько Stories, в которых рассказала, что ей сделали кесарево, операция была внеплановой.

Модель пошутила, что до родов думала, что через пару часов будет есть бургеры. "Но спустя семь часов после операции мне просто выдали погрызть лед и воду. И то сказали не налегать", - посетовала Оксана.

Самойлова призналась, что не испытывала болей, и уже через 12 часов ей разрешили встать с койки. "Я сразу смогла ходить с прямой спиной и без особых мучений", - сообщила модель, продемонстрировав на видео, как стоит у зеркала.

На кадрах Самойлова без косметики и в больничной ночнушке. Под просторной одеждой рассмотреть фигуру модели довольно сложно, но до родов Оксана хвасталась, что практически не прибавила в весе.

Напомним, сын Джигана появился на свет в частной клинике в Майями. Для Оксаны это были четвертые роды и четвертое кесарево сечение. Долгожданного мальчика назвали Давидом. В семье рэпера и модели подрастают три дочери: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.

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