Среди жертв коронавируса на Diamond Princess нет россиян

Умерли еще два пассажира круизного лайнера

Мужчина и женщина в возрасте около 80 лет, заразившиеся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, скончались. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как сообщили в посольстве России в Японии, россиян среди умерших от нового типа пневмонии на борту лайнера нет. Всего на судне находились 24 россиянина. Двое из них - супружеская пара - заразились и изолированы.

Diamond Princess вышел из японского города Иокогама 20 января, а 3 февраля вернулся из круиза. На борту лайнера находились около 3 тысяч 600 человек, граждане 50 стран. Как выяснилось еще до его возвращения в Иокогаму, один из пассажиров оказался зараженным коронавирусом. Он сошел с судна 25 января в Гонконге. Лайнер по прибытии в порт решили поместить на карантин.

Накануне карантин на Diamond Princess завершился. На берег сошла первая группа пассажиров из 500 человек, среди них – двое россиян. Еще четверо граждан России покинули борт 20 февраля, они в скором времени вернутся на родину, передает "Интерфакс".

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