ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Бодров-старший объяснил, почему вырезал сцену с внучкой из фильма "Калашников"

09:28
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Начинающую актрису утешают в Сети

Режиссер Сергей Бодров-старший рассказал, почему он вырезал из фильма "Калашников" сцену, в которой сыграла его внучка.  
Дочь - актриса, сын - рэпер: как живут дети Сергея Бодрова

21-летняя Ольга учится в ГИТИСе. В картине "Калашников" она сыграла медсестру, однако этот эпизод пришлось выбросить при монтаже. "Мы стали сокращать ленту, когда все сняли, - рассказал Бодров-старший в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". - Она все сделала хорошо. Умница. Вот такая жестокая профессия". 

По словам режиссера, Ольга очень похожа на своего отца - актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, который пропал без вести при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году. Режиссер "Калашникова" уверен, что талантливую девушку ждет большое будущее. Он пообещал ей роль в своем новом проекте. 

Интернет-пользователи призвали Ольгу Бодрову не расстраиваться по поводу вырезанной сцены. "В фильме "Калашников" ты действительно играешь эпизод?" - спросили Ольгу в Instagram. "Играла, но он не вошел в монтаж", - ответила дочь Бодрова. 

- Очень жаль, - пишут в соцсети. 

- Ну ничего, не надо расстраиваться, я считаю, не здесь, так в другом месте. Например, на премии "Оскар".

- Желаю, чтобы так случилось.

- Эх… а я ждала, думала, увижу в фильме твою игру...

- Оля, удачи и творческих успехов. 

Сергей Бодров-старший также рассказал о своем внуке - 17-летнем Александре, который читает рэп под псевдонимом Simple Саня. В столичной студии он записал два трека и хочет выступать перед многочисленной публикой. "Он тоже уже пробует себя в кино. Снялся в картине про молодежь", - сказал режиссер. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Режиссер Сергей Бодров
Режиссер Сергей Бодров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.