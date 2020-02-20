Сергей Бодров-старший объяснил, почему вырезал сцену с внучкой из фильма "Калашников"

Начинающую актрису утешают в Сети

Режиссер Сергей Бодров-старший рассказал, почему он вырезал из фильма "Калашников" сцену, в которой сыграла его внучка.

21-летняя Ольга учится в ГИТИСе. В картине "Калашников" она сыграла медсестру, однако этот эпизод пришлось выбросить при монтаже. "Мы стали сокращать ленту, когда все сняли, - рассказал Бодров-старший в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". - Она все сделала хорошо. Умница. Вот такая жестокая профессия".

По словам режиссера, Ольга очень похожа на своего отца - актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, который пропал без вести при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году. Режиссер "Калашникова" уверен, что талантливую девушку ждет большое будущее. Он пообещал ей роль в своем новом проекте.

Интернет-пользователи призвали Ольгу Бодрову не расстраиваться по поводу вырезанной сцены. "В фильме "Калашников" ты действительно играешь эпизод?" - спросили Ольгу в Instagram. "Играла, но он не вошел в монтаж", - ответила дочь Бодрова.

- Очень жаль, - пишут в соцсети.

- Ну ничего, не надо расстраиваться, я считаю, не здесь, так в другом месте. Например, на премии "Оскар".

- Желаю, чтобы так случилось.

- Эх… а я ждала, думала, увижу в фильме твою игру...

- Оля, удачи и творческих успехов.

Сергей Бодров-старший также рассказал о своем внуке - 17-летнем Александре, который читает рэп под псевдонимом Simple Саня. В столичной студии он записал два трека и хочет выступать перед многочисленной публикой. "Он тоже уже пробует себя в кино. Снялся в картине про молодежь", - сказал режиссер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"