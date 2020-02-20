В США назвали способные уничтожить человечество субмарины

Пять подлодок в списке – российские

Пять российских подлодок попали в список, составленный американским журналом The National Interest. В перечень включены субмарины, способные уничтожить человечество – или приблизить его конец.

Издание упоминает АПЛ проекта 667БДРМ "Дельфин" и подводную лодку проекта 885М "Ясень". Кроме того, в список попали три российских субмарины проекта 955А "Борей-А" - их эксперты называют "самыми тихими субмаринами с ракетами".

Упомянутые подводные лодки несут баллистические ракеты Р-30 "Булава", Р-29РМУ2 "Синева" и крылатые ракеты ЗМ-14 комплекса "Калибр". Упомянули американские специалисты и российские субмарины К-560 "Северодвинск" и К-561 "Казань". Отмечается, что эти корабли способны ударить по Великим озерам, находясь за 2000 километров от восточного побережья США.

Что же касается ВМС США, то у них приблизить конец света способна АПЛ "Огайо". Как утверждают авторы статьи, она может "превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за 30 минут". Такой результат обеспечат находящиеся на борту баллистические ракеты системы "Трайдент".

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