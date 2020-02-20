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Бомбардировщики Ту-22МЗ пролетели над Черным морем (видео)

09:28
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Самолеты преодолели свыше 4 тысяч километров

Дальние бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. На маршруте самолеты сопровождали истребители Южного военного округа, сообщили TVC.RU в Минобороны.
Испытания новейшего бомбардировщика Ту-22М3М попали на видео

На видео, представленном ведомством, виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем. Ту-22М3 преодолели около 4,5 тысячи километров.

В Министерстве обороны России подчеркивают, что самолеты ВКС России выполняют все полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Тихого океана и Северной Атлантики.

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Бомбардировщики Ту-22МЗ
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