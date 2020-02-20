Что ни в коем случае нельзя делать 20 февраля

Россияне поминают святителя Парфения

20 февраля 2020 года православные россияне отмечают День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

По преданию, Парфений лечил болезни, изгонял бесов и помогал нуждающимся. В молодости он много рыбачил, а деньги за проданную рыбу отдавал беднякам. В 325 году он стал епископом в городе Лампсак, где проживало много язычников. Парфений обратил горожан в истинную веру и поспособствовал уничтожению языческих капищ.

Как и другие христианские праздники, День памяти святителя Парфения сопряжен с рядом запретов. Несмотря на красивую дату - 20.02.2020, - сегодня нельзя играть свадьбу. Если заключить брак в поминальный день, то супругам не видать совместного счастья.

У святителя Парфения было доброе сердце, он не мог пройти мимо нуждающегося. Поэтом 20 февраля нежелательно отказывать беднякам в помощи. Можно дать им денег или еду и попросить прочитать в храме благодарственную молитву Господу Богу.

Считается, что в День памяти святителя Парфения нельзя носить платье зеленого цвета. В противном случае женщину ждет несчастье. Существует также запрет на покупки. Суеверные люди в этот день стараются не ходить по магазинам, чтобы не накликать беду.

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