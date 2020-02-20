"Хороший практик": Путин рассказал, как выбирал Мишустина

Президент руководствовался деловыми качествами кандидата

Владимир Путин предпочел Михаила Мишустина четырем другим кандидатам на пост премьер-министра. Президент России отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве претендента на пост председателя российского правительства. По словам Путина, в своем выборе он руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Владимировича, итоги его работы на посту руководителя Федеральной налоговой службы.

"Учитывалось даже не то, что он провел цифровизацию в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата", - пояснил российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент заметил, что большинство граждан представляет только одну задачу налоговой службы - собирать деньги с россиян. Но это примитивное представление. Миссия главы налоговой службы, по словам Путина, заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков. Надо было сделать процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной. Чтобы любой человек мог бы уплатить налоги без лишней нервотрепки, чтобы государство не подставляло его раза за разом под статью, подчеркнул президент России.

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