ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Развозит посылки": отметивший 18-летие сын Наташи Королевой стал курьером

10:31
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Архип не хочет сидеть на родительской шее

Певица Наташа Королева рассказала, что ее сын Архип старается самостоятельно зарабатывать на жизнь и мечтает о сцене. 
Наташа Королева показала возмужавшего сына

"Он уже сам зарабатывает - прошлым летом, например, работал в ресторане на кухне. Помогал, учился у шеф-поваров готовить, поскольку сам очень любит кулинарить. Плюс - я знаю, что он зарегистрирован на специальном сайте как курьер и, когда есть свободное время, развозит посылки", - поделилась Королева с deti.mail.ru.

Родители дают Архипу деньги на карманные расходы, но певица контролирует его траты. Банковская карточка юноши привязана к материнской. По словам Наташи Королевой, ее сын спокойно относится к материальным благам и не хочет сидеть на родительской шее.

Сын Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) поступил в Высшую школу экономики и учится на востоковеда. Он уже пять раз бывал в Японии и посещал там языковые школы. Японский язык Архип начал изучать с 10-летнего возраста по собственному желанию. Так что востоковедение он выбрал не случайно. 

Тем не менее молодой человек мечтает пойти по стопам родителей. Его тянет на сцену. "Несмотря на то, что сыну нравится учеба в ВШЭ, это образование он считает своим запасным аэродромом, потому что хочет продолжить династию. Я на это смотрю скептически и с неохотой, потому что шоу-бизнес - это дело трудное. И я не уверена, что Архипу это нужно", - призналась Королева. 

По словам артистки, ее сын хорошо поет. Сейчас он запускает музыкальный проект, который, возможно, поможет ему определиться с профессией. 

19 февраля Архипу исполнилось 18 лет. Королева выложила у себя в Instagram видео с фотосессии сына. "Как много интересного у тебя впереди! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний! Будь счастлив, успешен, востребован, любим!" - написала заслуженная артистка России. 

Напомним, Королева и Глушко поженились в 2003 году. За год до того певица родила сына. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Наташа Королева
Наташа Королева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.