"Развозит посылки": отметивший 18-летие сын Наташи Королевой стал курьером

Архип не хочет сидеть на родительской шее

Певица Наташа Королева рассказала, что ее сын Архип старается самостоятельно зарабатывать на жизнь и мечтает о сцене.

"Он уже сам зарабатывает - прошлым летом, например, работал в ресторане на кухне. Помогал, учился у шеф-поваров готовить, поскольку сам очень любит кулинарить. Плюс - я знаю, что он зарегистрирован на специальном сайте как курьер и, когда есть свободное время, развозит посылки", - поделилась Королева с deti.mail.ru.

Родители дают Архипу деньги на карманные расходы, но певица контролирует его траты. Банковская карточка юноши привязана к материнской. По словам Наташи Королевой, ее сын спокойно относится к материальным благам и не хочет сидеть на родительской шее.

Сын Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) поступил в Высшую школу экономики и учится на востоковеда. Он уже пять раз бывал в Японии и посещал там языковые школы. Японский язык Архип начал изучать с 10-летнего возраста по собственному желанию. Так что востоковедение он выбрал не случайно.

Тем не менее молодой человек мечтает пойти по стопам родителей. Его тянет на сцену. "Несмотря на то, что сыну нравится учеба в ВШЭ, это образование он считает своим запасным аэродромом, потому что хочет продолжить династию. Я на это смотрю скептически и с неохотой, потому что шоу-бизнес - это дело трудное. И я не уверена, что Архипу это нужно", - призналась Королева.

По словам артистки, ее сын хорошо поет. Сейчас он запускает музыкальный проект, который, возможно, поможет ему определиться с профессией.

19 февраля Архипу исполнилось 18 лет. Королева выложила у себя в Instagram видео с фотосессии сына. "Как много интересного у тебя впереди! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний! Будь счастлив, успешен, востребован, любим!" - написала заслуженная артистка России.

Напомним, Королева и Глушко поженились в 2003 году. За год до того певица родила сына.

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