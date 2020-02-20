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Подробности крушения самолета в Магадане

11:44
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Озвучены первые версии инцидента

В Магадане выясняют причины жёсткой посадки самолёта Ан-2. В результате авиаинцидента пострадали 7 человек, один из них - в тяжёлом состоянии. Борт перевозил вахтовиков и рухнул на землю, только начав набирать высоту. У следователей уже есть первые версии случившегося.

В воздухе Ан-2 пробыл всего несколько секунд. Как рассказывают очевидцы, самолет оторвался от полосы, но на высоте около 10 метров неожиданно рухнул на землю. В салоне  находились 12 пассажиров и два члена экипажа. К месту приземления оперативно прибыли бригады скорой помощи и сотрудники МЧС, передает "ТВ Центр".

Медики сообщили: травмы получили 7 человек. Один пассажир самолета находится в тяжелом состоянии. У него компрессионный перелом позвоночника. Борт принадлежал частной авиакомпании и направлялся в поселок Сеймчан, чтобы доставить на работу вахтовиков. По счастливой случайности, после жесткой посадки самолет не загорелся. Однако пожарные залили фюзеляж специальной пеной. После чего к работе приступили следователи.

Ан-2 - знаменитый "кукурузник, старейший из эксплуатирующихся в России самолетов. Впервые он поднялся в воздух еще в 1947 году. И даже стоял на вооружении ВВС ряда стран. Сейчас, помимо пассажирских перевозок, используется в сельском хозяйстве и спортивной авиации. Машина многократно модернизировалась и считается очень надежной. Тем не менее, в числе причин жёсткой посадки Ан-2 в Магадане следователи рассматривают и нарушение правил пилотирования членами экипажа, и техническую неисправность воздушного судна.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
Место крушения самолета Ан-2 в Магадане
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