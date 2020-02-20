О чем говорили претенденты-демократы на дебатах в США

И как на их фоне выглядел Дональд Трамп?

В стане демократов снова раздор. Новым врагом оппоненты Дональда Трампа назначили своего же однопартийца Майкла Блумберга. На теледебатах, которые прошли в США накануне, кандидаты слишком сильно погрузились в обмен колкостями, забыв уделить внимание реальным проблемам. На этом фоне сам хозяин Белого дома явно чувствует себя триумфатором.

Расист, сексист, гомофоб, да еще и миллиарды личного состояния - как отягчающее для политика обстоятельство. В стане демократов начал проявлять активность свой Дональд Трамп. Именно с ненавистным им 45-м президентом США представители Демпартии сравнили Майкла Блумберга, предъявили ему все те же обвинения, что и Трампу. И перессорились из-за нового соперника. Бывший мэр Нью-Йорка впервые принял участие в дебатах, минуя праймериз. На главный пост в стране он претендует как раз таки от Демократической партии, но там за своего Блумберга не считают. У оппонентов Трампа теперь есть еще один враг.

Пытаясь дискредитировать однопартийца, демократы не стали оригинальничать, пошли по проторенной еще с Дональдом Трампом дорожке. Кандидат в президенты Элизабет Уоррен обвинила Блумберга в том, что он заплатил десяткам женщин, чтобы те молчали о домогательствах и оскорблениях. Сенатор потребовала обнародовать эти соглашения. Экс-мэр Нью-Йрка в ответ на упреки в заработанных миллиардах обещает не жалеть денег на борьбу против Трампа.

В ходе дебатов мишенью для своих же стал и Берни Сандерс, который сейчас пользуется наибольшей популярностью у избирателей. 78-летний кандидат в октябре перенес сердечный приступ. И теперь демократы требуют от него опубликовать все медицинские документы, касающиеся здоровья. Пока демократы на глазах всей Америки пытались вытащить на свет подноготную друг друга, Дональд Трамп, встречаясь со своими избирателями буквально в соседнем штате, радостно потирал руки: российский след в выборах 2016-го года его оппоненты так и не нашли, импичмент провалился, а соперники от демократов один краше другого.

Дональд Трамп известен своим пристрастием давать оппонентам обидные прозвища. Хиллари Клинтон без определения "жуликоватая" он никогда не упоминает. Не успел в президентской гонке обозначиться Майкл Блумберг, как тут же получил приставку "мини" к своему имени. Рост нынешнего хозяина Белого дома -190 сантиметров. Тогда как у Блумберга -173. Сам Трамп заявлял, что совсем не против посоперничать с бывшим мэром. Правда, не удержался от колкости и съязвил по поводу подставки для дебатов, которую попросил политик.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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