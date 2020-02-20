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В Канаде столкнулись 200 автомобилей (видео)

12:10
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Есть погибшие

В Канаде погодные условия - плохая видимость и снег -  стали причиной массового ДТП. На скоростной трассе в пригороде Монреаля столкнулись больше 200 автомобилей, пишет "Газета.Ru".

По предварительным данным, пострадали около 70 человек, двое погибли. Они оказались заблокированы в искорёженных машинах. Спасатели несколько часов не могли достать людей. В полиции сообщают, что в аварию попали рейсовый и школьный автобусы. Пока неизвестно, находятся ли там дети.

Движение на шоссе закрыто в обоих направлениях, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Видео: массовое ДТП под Петербургом:

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