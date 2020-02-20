Россияне высмеяли попавшую на видео "уборку луж" в Саранске

Коммунальщики задействовали трактор

Пользователи Сети высмеяли коммунальные службы Саранска за странный способ "уборки" улиц. На видео, которое появилось в сообществе ВКонтакте "Саранск.Доска позора", видно, как трактор пытается вычерпать ковшом лужу возле остановки общественного транспорта.

"Развлекается как может", "Снега нет, а делать что-то надо","Он просто хочет на море, вот и волну делает", - иронизируют комментаторы.

Нынешняя бесснежная зима обеспечила пользователей Сети множеством поводов для веселья. Напомним, еще в декабре прошлого года россияне весело комментировали действия охваченных трудовым энтузиазмом владимирских коммунальщиков. Тогда в соцсети выложили видео "уборки" несуществующего снега на улицах Владимира. Подписчики решили, что водитель тренируется на сухом асфальте, а заодно и списывает бензин.

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