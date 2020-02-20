На Украине протестами встретили самолет из охваченного коронавирусом Уханя

За ситуацией следят стражи порядка

Украина начала эвакуацию своих граждан из охваченного вирусом Уханя. В четверг из КНР вылетел спецборт, на котором находятся почти 80 человек. Однако далеко не все рады возвращению своих сограждан на родину. Протесты начались сразу в нескольких областях, правоохранители жестко их пресекают, передает "ТВ Центр".

Место предполагаемого карантина под Полтавой оцепили бойцы Нацгвардии, на улицу вывези даже бронетронспартёр. Похожая картина и в Винниках. Жители устроили блокаду местного госпиталя, к зданию свозят автомобильные шины.

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