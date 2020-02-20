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Опубликовано видео разгрома сети подпольных торговцев оружием

10:56
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Операция проходила в 19 регионах

Целые арсеналы огнестрельного оружия, взрывчатки и патронов изъяты сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Ведомство опубликовало видеосъемки спецоперации, которая прошла в 19 российских регионах.
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Как сообщают в ведомстве, прекращена деятельность четырех подпольных мастерских. Они были оснащены специальным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов. Всего в рамках  совместной спецоперации сотрудники ФСБ и МВД из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия и взрывчатые вещества.

На кадрах опубликованного видео – изъятое оружие и патроны, взрывчатка. В разных регионах России задержаны 39 человек.

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