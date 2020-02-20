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Японские чиновники заразились коронавирусом на Diamond Princess

11:17
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Госпитализированы сотрудник Минздрава и представитель кабмина

Японские чиновники, находившиеся по долгу службы на борту круизного лайнера Diamond Princess, заразились коронавирусом. В официальном сообщении говорится о сотруднике Минздрава и представителе секретариата кабинета министров, оба госпитализированы.
Среди жертв коронавируса на Diamond Princess нет россиян

Напомним, Diamond Princess вышел из японского города Иокогама 20 января, а 3 февраля вернулся из круиза. На борту лайнера находились около 3 тысяч 600 человек, граждане 50 стран. У одного из пассажиров, который сошел с судна в Гонконге 25 января, выявили заражение коронавирусом. Лайнер по прибытии в Иокогаму решили поместить на карантин.

Заражены коронавирусом оказались более 600 пассажиров лайнера. 20 февраля стало известно о смерти двоих из заболевших – это пожилые мужчина и женщина. Пассажиров, у которых заражения не выявлено, накануне стали выпускать с судна. Покинули карантин около 500 человек, в их числе шестеро россиян, передает РИА Новости.

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