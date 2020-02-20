Жена показала Дмитрия Диброва в больничной палате

Она привезла ему музыкальный инструмент
Модель Полина Диброва навестила супруга в Боткинской больнице. Телеведущего Дмитрия Диброва доставили туда 17 февраля после микроинсульта.
"Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался, - написала Полина в Instagram. - Дмитрий отдыхает и восстанавливается".
Она выложила фото из больничной палаты. Дибров держит в руке музыкальный инструмент и улыбается. Его супруга поблагодарила поклонников и друзей за поддержку.
- Здоровья Дмитрию. Он нам еще нужен. Ни у кого на отечественном телевидении нет такой правильной и красивой речи, - пишут в Сети.
- Поля, держись молодцом. Ты в это время и мама, и папа троим детям и успевать в больницу к мужу!
- Отдыхать ему побольше надо, в вашей семье слишком много шумных праздников.
- Поезжайте куда-нибудь вдвоем, отдохните. И все будет хорошо.
- Вас много, делитесь энергией друг с другом. Полина, попроси мальчишек папе нарисовать рисунки с солнышком и радугой.
60-летний Дмитрий Дибров потерял сознание в кафе кинотеатра "Октябрь", куда он пришел на премьеру фильма "На Луне". В этот момент рядом с ним находился его коллега Леонид Якубович. Табриз Шахиди, представитель Диброва, сказал, что шоумен перенес микроинсульт и что ему потребуется около 10 дней для восстановления.
Напомним, Полина и Дмитрий женаты с 2009 года. Они воспитывают троих сыновей.
Видео: "Мой герой. Дмитрий Дибров"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"