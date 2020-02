Copy/Paste: умер изобретатель команд "копировать/вставить"

Скончался американский информатик Ларри Теслер. Он известен как изобретатель популярных среди пользователей компьютерных команд "вырезать", "копировать" и "вставить". Теслеру было 74 года.

"Ларри Теслер был научным сотрудником в Xerox и изобретателем "вырезать/копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", — сообщила в Twitter компания Xerox.

Ларри Теслер в 1965 году окончил Стэнфордский университет. К исследовательскому центру Xerox PARC он присоединился в 1973-м. Как отмечает британская Daily Mail, именно здесь были изобретены, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь. Позже Теслер сотрудничал с такими компьютерными гигантами, как Аpple, Amazon и Yahoo!.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon