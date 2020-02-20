ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Copy/Paste: умер изобретатель команд "копировать/вставить"

11:47
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Компьютерному гению было 74 года

Скончался американский информатик Ларри Теслер. Он известен как изобретатель популярных среди пользователей компьютерных команд "вырезать", "копировать" и "вставить". Теслеру было 74 года.
Программист "1С" победил в международном чемпионате WorldSkills

"Ларри Теслер был научным сотрудником в Xerox и изобретателем "вырезать/копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", — сообщила в Twitter компания Xerox.

Ларри Теслер в 1965 году окончил Стэнфордский университет. К исследовательскому центру Xerox PARC он присоединился в 1973-м. Как отмечает британская Daily Mail, именно здесь были изобретены, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь. Позже Теслер сотрудничал с такими компьютерными гигантами, как Аpple, Amazon и Yahoo!.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Клавиатура
Клавиатура
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.