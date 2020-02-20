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39-летний актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

12:27
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Он давно об этом мечтал

Актер Элайджа Вуд и продюсер Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями. Имя и пол малыша пара пока держит в секрете. 
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О рождении ребенка сообщил источник портала UsWeekly. Когда состоялись роды, не уточняется. Издание Daily Mail направило представителю Вуда просьбу о комментарии. 

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились в 2017 году во время работы над фильмом "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". Через год их впервые увидели на улице калифорнийского города Пасадена. Возлюбленные держались за руки. В феврале 2019 года Вуд и Конгсвед появились вместе на модном показе. Летом прошлого года папарацци сфотографировали девушку Вуда с солидным животиком. Тогда же у нее на руке заметили обручальное кольцо. 

Как пишет Daily Mail, 5 февраля Метте-Мари Конгсвед вышла в свет уже без животика. 

В декабре 2011 года Элайджа Вуд признавался, что он мечтает завести семью. "У меня много друзей, у которых есть семьи, и я с нетерпением жду, когда же и я окажусь в их рядах", - говорил звезда "Властелина колец" в интервью ContactMusic.com

С 2005 по 2010 год Элайджа Вуд встречался с актрисой Памелой Расин. Метте-Мари Конгсвед жила в браке с режиссером Эваном Кацем с 2011 по 2017 год. 

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