39-летний актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Он давно об этом мечтал

Актер Элайджа Вуд и продюсер Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями. Имя и пол малыша пара пока держит в секрете.

О рождении ребенка сообщил источник портала UsWeekly. Когда состоялись роды, не уточняется. Издание Daily Mail направило представителю Вуда просьбу о комментарии.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились в 2017 году во время работы над фильмом "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". Через год их впервые увидели на улице калифорнийского города Пасадена. Возлюбленные держались за руки. В феврале 2019 года Вуд и Конгсвед появились вместе на модном показе. Летом прошлого года папарацци сфотографировали девушку Вуда с солидным животиком. Тогда же у нее на руке заметили обручальное кольцо.

Как пишет Daily Mail, 5 февраля Метте-Мари Конгсвед вышла в свет уже без животика.

В декабре 2011 года Элайджа Вуд признавался, что он мечтает завести семью. "У меня много друзей, у которых есть семьи, и я с нетерпением жду, когда же и я окажусь в их рядах", - говорил звезда "Властелина колец" в интервью ContactMusic.com.

С 2005 по 2010 год Элайджа Вуд встречался с актрисой Памелой Расин. Метте-Мари Конгсвед жила в браке с режиссером Эваном Кацем с 2011 по 2017 год.

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