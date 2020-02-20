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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта

12:25
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Москва ответит Вашингтону тем же

Россия признательна США за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой терроризма. Владимир Путин поблагодарил американских партнеров, которые в конце прошлого года помогли российским спецслужбам предотвратить теракт в Петербурге.
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"Особо отмечу развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. Так, благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США 27 декабря прошлого года, в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (запрещенной в России группировки – Прим. ред.), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - заявил Путин на коллегии ФСБ.

Российский лидер подчеркнул, что Москва при случае ответит Вашингтону тем же.

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