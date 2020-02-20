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"Важнейшая задача": Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность россиян

12:48
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Особенно это касается масштабных международных мероприятий

Оградить Россию и ее граждан от внешних и внутренних угроз – важнейшая государственная задача, напомнил Владимир Путин сотрудникам спецслужб. Президент России потребовал обеспечить высокий уровень защиты россиян.
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"Надежная защита России и наших граждан от внутренних и внешних угроз - всегда была и остается важнейшей государственной задачей", - сказал российский лидер на коллегии Федеральной службы безопасности.

Особое внимание следует уделить масштабным международным мероприятиям. Таким, к примеру, как празднование 75-летия Победы.

"Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России. Прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - заявил глава государства.

Еще одна сфера, требующая повышенного внимания - защита государственных компьютерных систем от кибератак. "Особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных наших компаний", - подчеркнул российский лидер.

Президент России отметил, что в последние годы возросли угрозы в сфере информационной безопасности. И напомнил, что на прошлой коллегии ФСБ обсуждались случаи участившихся и скоординированных масштабных кибератак. Владимир Путин подчеркнул, что следует расширять возможности государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий подобного вмешательства, передает ТАСС.

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