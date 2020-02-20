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Путин поручил ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту нацпроектов

14:39
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Президент поставил задачи ФСБ

Общее число преступлений террористической направленности за прошлый год снизилось более чем вдвое, 57 случаев удалось предотвратить. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, передает "ТВ Центр".
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Подводя итоги работы ведомства, президент отметил положительные сдвиги по многим направлениям, в том числе в пресечении каналов финансирования террористов и поставок им оружия. Приносит результаты и совместная работа с зарубежными коллегами.

Более гибкой должна стать система противодействия экстремизму. По словам главы государства, важно своевременно пресекать любые проявления национализма и религиозной вражды. Одним из приоритетов остается экономическая безопасность и противодействие коррупции. Эта работа, отметил президент, должна вестись совместно с коллегами из Генпрокуратуры, МВД, Счетной палаты и других структур.

"В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это особое внимание. Неоднократно говорил уже об этом и хочу ещё раз повторить: мы концентрируем огромные ресурсы для достижения цели национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень много здесь зависит. Нужно наладить жёсткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков. Но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и экономических структур", - сказал Путин.

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