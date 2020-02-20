Собянин открыл третий флагманский центр "Мои документы"

Офисы "Мои документы" являются центрами социальной жизни своих районов

В четверг Сергей Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на юге столицы. Тысячи квадратных метров площади, десятки окон. Помимо стандартного набора услуг, есть и дополнительные, очень востребованные у горожан. А ещё этот МФЦ точно станет новом центром притяжения для местных жителей.

О нём мечтали, его ждали. И сегодня получили - большой и максимально удобный центр госуслуг "Мои документы" в Чертанове стал третьим в Москве флагманом. Он разместился в торгово-развлекательном центре "Колумбус" на Кировоградской. Место выбрали сами жители - проголосовали за него на сайте "Активный гражданин". И своим решением, и его воплощением остались очень довольны, передает "ТВ Центр".

Открывший третий в Москве флагманский центр Сергей Собянин смог лично убедиться - в Москве идет настоящая революция комфорта в сфере госуслуг. Вместо бюрократии и очередей - широкие улыбки и взаимопонимание с первого взгляда.

"МФЦ продолжает дальше расти, развиваться. Многие помещения МФЦ требуют капитального ремонта или переноса в другие помещения, потому что не всегда удобно расположены. Здесь в Чертаново Центральном такой пример, когда "Мои документы" были расположены в неудобном здании, перенесли сюда (в ТРЦ "Коламбус"), совместили с флагманским офисом. Так что надеюсь, для жителей Чертаново Центральное и не только для них это будет приятным подарком", - подчеркнул Собянин.

На площади в две с половиной тысячи квадратных метров - почти семь десятков окон приема. Для жителей с сегодняшнего дня - не только госуслуги из стандартного набора, но и очень важные - дополнительные.

"Здесь в центральном флагманском центре помимо 270 услуг, которые вы предоставляете, есть еще дополнительные услуги, связанные с выдачей водительского удостоверения, регистрации машин. Мы стараемся дополнительно совместить дополнительные сервисы, например, такие, как профилактический осмотр. По сути дела это поликлиника в МФЦ. Я надеюсь, что эти новации тоже понравятся", - отметил мэр Москвы.

Сегодня же мэр Москвы сообщил о том, что в ближайшие три года Чертаново ждёт капитальная реконструкция детской и взрослых поликлиник, действующей библиотеки, парков, улиц, дворов. Всё это - комфорт, удобство, возможность развиваться дальше - и есть "Мой район".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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