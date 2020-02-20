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Собянин открыл третий флагманский центр "Мои документы"

15:08
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Офисы "Мои документы" являются центрами социальной жизни своих районов

В четверг Сергей Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на юге столицы. Тысячи квадратных метров площади, десятки окон. Помимо стандартного набора услуг, есть и дополнительные, очень востребованные у горожан. А ещё этот МФЦ точно станет новом центром притяжения для местных жителей.

О нём мечтали, его ждали. И сегодня получили - большой и максимально удобный центр госуслуг "Мои документы" в Чертанове стал третьим в Москве флагманом. Он разместился в торгово-развлекательном центре "Колумбус" на Кировоградской. Место выбрали сами жители - проголосовали за него на сайте "Активный гражданин". И своим решением, и его воплощением остались очень довольны, передает "ТВ Центр".

Открывший третий в Москве флагманский центр Сергей Собянин смог лично убедиться - в Москве идет настоящая революция комфорта в сфере госуслуг. Вместо бюрократии и очередей - широкие улыбки и взаимопонимание с первого взгляда.

"МФЦ продолжает дальше расти, развиваться. Многие помещения МФЦ требуют капитального ремонта или переноса в другие помещения, потому что не всегда удобно расположены. Здесь в Чертаново Центральном такой пример, когда "Мои документы" были расположены в неудобном здании, перенесли сюда (в ТРЦ "Коламбус"), совместили с флагманским офисом. Так что надеюсь, для жителей Чертаново Центральное и не только для них это будет приятным подарком", - подчеркнул Собянин.

На площади в две с половиной тысячи квадратных метров - почти семь десятков окон приема. Для жителей с сегодняшнего дня - не только госуслуги из стандартного набора, но и очень важные - дополнительные.

"Здесь в центральном флагманском центре помимо 270 услуг, которые вы предоставляете, есть еще дополнительные услуги, связанные с выдачей водительского удостоверения, регистрации машин. Мы стараемся дополнительно совместить дополнительные сервисы, например, такие, как профилактический осмотр. По сути дела это поликлиника в МФЦ. Я надеюсь, что эти новации тоже понравятся", - отметил мэр Москвы.

Сегодня же мэр Москвы сообщил о том, что в ближайшие три года Чертаново ждёт капитальная реконструкция детской и взрослых поликлиник, действующей библиотеки, парков, улиц, дворов. Всё это - комфорт,  удобство, возможность развиваться дальше - и есть "Мой район".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
Сергей Собянин открыл флагманский центр "Мои документы"
Сергей Собянин открыл флагманский центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
Работа МФЦ
Работа МФЦ
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