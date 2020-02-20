Российским вузам выделят 10 миллиардов рублей

Об этом шла речь на заседании кабмина

На развитие российских университетов правительство выделит более 10 миллиардов рублей. В этом году субсидии получит 21 учебное заведение. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Также говорили о ликвидации последствий паводков в Иркутской области. На обеспечение пострадавших жильем кабмин дополнительно выделит более трех миллиардов.

Но началось заседание с обсуждения нацпроектов. Их реализацию в регионах будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин. А главе Минфина поручено подготовить поправки к закону о гозакупках, чтобы обеспепить прозрачность и равномерное расходование бюджета. Пока, по словам премьера, неистраченных средств недопустимо много.

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