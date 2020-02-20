В Москве стартовала акция "Женское лицо Победы"

Кроме того,проходит выставка
"Женское лицо Победы" - акция с таким названием стартовала в Москве. В четверг также состоялось открытие одноименной выставки, передает "ТВ Центр".
Мероприятия приурочены к юбилею со дня рождения советской лётчицы Валентины Гризодубовой и 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
На экспозиции представлены фотографии девушек, которые ушли на фронт, чтобы защищать Родину, многие не вернулись. Эти стенды будут выставлять в краеведческих и школьных музеях боевой славы, библиотеках - во всех регионах страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"