В Москве стартовала акция "Женское лицо Победы"

Кроме того,проходит выставка

"Женское лицо Победы" - акция с таким названием стартовала в Москве. В четверг также состоялось открытие одноименной выставки, передает "ТВ Центр".

Мероприятия приурочены к юбилею со дня рождения советской лётчицы Валентины Гризодубовой и 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

На экспозиции представлены фотографии девушек, которые ушли на фронт, чтобы защищать Родину, многие не вернулись. Эти стенды будут выставлять в краеведческих и школьных музеях боевой славы, библиотеках - во всех регионах страны.

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