Эскалаторы устарели: зачем понадобилось закрывать "Смоленскую"

Сохранят ли исторический облик станции?

Станцию метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закроют на реконструкцию уже в эту субботу и до следующего лета. Поезда будут проходить мимо и, если повезёт, пассажиры смогут увидеть, что и как там ремонтируют. За полтора года на "Смоленской" поменяют почти все.

"Смоленская" Арбатско-Покровской открылась в 1953 году. За 67 лет эскалаторы здесь не меняли ни разу. Они устарели и морально, и физически. У станции только один вестибюль. Поэтому, не закрыв ее, невозможно установить новые подъемники, передает "ТВ Центр".

Замена эскалаторов для любой станции – это самые масштабные работы из всех возможных. Проводить их будут в три этапа: демонтаж старых подъемников, замена фундамента, и установка новых механизмов. Количество эскалаторов не изменится. Качество и надежность – напротив.

Ремонта здесь не было с момента открытия. Потеряли былую яркость мозаичные фрески на стенах, стерлись рисунки на полу в пассажирской зоне, потрескались мраморные лавочки, резная лепнина и деревянные детали интерьера. Все это специалисты восстановят, полностью сохранив исторический облик станции. Будки телефонов-автоматов, тоже уже ставшие историей, останутся, хотя самих аппаратов там и не будет. Отреставрируют фасад и арку, которая ведет на Садовое кольцо. Открыть "Смоленскую" должны в июне следующего года.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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