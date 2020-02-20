В московской аптеке нелегально продавали "неучтенку"

Ее работа приостановлена

Неучтенные препараты, которые продавались нелегально, обнаружили полицейские в аптеке на улице Бабушкина, сообщает "ТВ Центр".

Жители соседних домов давно заметили, что это место стало популярным у наркоманов. Проверка показала: сотрудники продавали сильнодействующие препараты, подлежащие учёту, без рецепта и кассового чека. Причём, эти лекарства по документам не проходили и как оказались в аптеке - неизвестно. Кроме того, у фармацевта вообще не было разрешения на торговлю.

"Неучтёнка" хранилась в больших коробках - в подсобке. Там же оперативники обнаружили и деньги, которые явно шли мимо кассы. Теперь аптека должна оплатить штраф - до 200 тысяч рублей, а ещё приостановить работу на полтора месяца.

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