В Москве проверили газовое оборудование Вечного Огня

Это делается в преддверии 23 февраля

В четверг специалисты проверили газовое оборудование Вечного Огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Профилактические работы здесь проводятся регулярно. И с особой тщательностью в преддверии таких праздников как День защитника Отечества.

На короткое время пламя перенесли на другую горелку. А затем зажгли снова. Пламя Вечного огня не гаснет уже 53 года с момента открытия мемориала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"