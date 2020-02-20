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В Москве проверили газовое оборудование Вечного Огня

15:20
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Это делается в преддверии 23 февраля

В четверг специалисты проверили газовое оборудование Вечного Огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Профилактические работы здесь проводятся регулярно. И с особой тщательностью в преддверии таких праздников как День защитника Отечества.

На  короткое время пламя перенесли на другую горелку. А затем зажгли снова. Пламя Вечного огня не гаснет уже 53 года с момента открытия мемориала.

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Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
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