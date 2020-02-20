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В Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

15:52
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Он расположен на Пятницкой улице

На Пятницкой улице в четверг открылся Центр Елизаветы Глинки, который создатели также называют Музеем милосердия и доброты. Дату открытия выбрали не случайно.  Именно сегодня Доктор Лиза отметила бы свой шестидесятый день рождения.

Она улыбается с фотографий, и вот на экране даёт очередное интервью. В этом доме теперь личные вещи - ежедневники, письма от пациентов, рабочие инструменты Доктора Лизы. Каждый экспонат - как этот реанимационный чемоданчик - со своей историей, передает "ТВ Центр".

"Конкретно этот чемодан ей подарил волонтер её фонда, после того как её реанимационный чемодан украли на Павелецком вокзале в то время, когда она обслуживала там бездомных. Он продал свою старую машину и на эти деньги купил ей реанимационный чемодан", - рассказал двоюродный брат Елизаветы Глинки, эксперт благотворительного фонда "Доктор Лиза" Андрей Колесниченко.

У неё просто была такая миссия - спасать. По образованию детский врач-реаниматолог. Она участвовала в открытии одного из первых в России хосписов. Создала свой благотворительный фонд. И в помощи не отказывала никому - безнадежным больным, одиноким, оказавшимся в беде, бездомным. Тем, кому в силу разных причин не помог никто. Кормила, одевала, лечила.

Считала войну адом на земле. Вывозила детей из воюющего Донбасса. А в Сирии регулярно бывала с гуманитарными миссиями - привозила лекарства. 25 декабря 2016-го с очередной партией медикаментов направлялась в сирийскую Латакию. И погибла, как и все находившиеся на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море. Впрочем, в этом музее - не только о Докторе Лизе. О других людях - врачах, подвижниках, которые её вдохновляли.

Этот дом на Пятницкой и будет не только музеем милосердия и добра, но и центром для тех, кто нуждается в помощи и кто готов помогать. Здесь будут мастер-классы по паллиативной помощи и так называемой уличной медицине. В четверг вечером отсюда волонтеры в очередной раз отправятся на московские вокзалы - всех, кто нуждается, будут угощать обедами и раздавать теплую одежду.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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