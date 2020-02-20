"Испугались": Путин пошутил на коллегии ФСБ

Микрофон, установленный на трибуне, зафонил

В четверг Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ России. Начав свое обращение к сотрудникам ведомства, президент вынужден был ненадолго прервать речь из-за технических проблем – микрофон начал фонить.

"Испугались", – пошутил глава государства. Вскоре после этого оборудование заработало.

В ходе выступления Путин поставил ФСБ задачу обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России. Президент также отметил, что в последние годы возросли угрозы в сфере информационной безопасности.

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