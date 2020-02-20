59 стран подтвердили свое участие в Международной сцене "Бессмертного полка"

Инициатор масштабного концерта – сопредседатель движения Василий Лановой

Делегации со всего мира примут участие в концертной программе Международной сцены "Бессмертного полка" в Москве. На сайте празднуемвсеммиром.рф уже зарегистрировано 243 заявки из 59 стран.

С инициативой выступил сопредседатель движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой. На празднование Дня Победы, 9-го и 10-го мая 2020 года, в столице будет открыта Международная сцена, где выступят коллективы из разных стран. Подать заявку могут все желающие – надо лишь зарегистрироваться на сайте.

Прошедшим творческий отбор коллективам и исполнителям оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы, сообщает argumenti.ru.

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