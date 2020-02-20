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Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке

13:25
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Экипаж успел покинуть машину

Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке. По предварительным данным, машина принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Как сообщили в экстренных службах, пострадавших в результате инцидента нет. "Произошло возгорание на борту Су-25 на аэродроме в Липецкой области. Экипаж самостоятельно покинул борт, пострадавших нет", - сообщил источник агентства ТАСС.

Сообщение о возгорании на борту Су-25 подтвердили в областном управлении МЧС.

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