Экипаж успел покинуть машину

Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке. По предварительным данным, машина принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Как сообщили в экстренных службах, пострадавших в результате инцидента нет. "Произошло возгорание на борту Су-25 на аэродроме в Липецкой области. Экипаж самостоятельно покинул борт, пострадавших нет", - сообщил источник агентства ТАСС.

Сообщение о возгорании на борту Су-25 подтвердили в областном управлении МЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"