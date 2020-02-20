Историк Соколов написал роман о любви к убитой им аспирантке

Книгу опубликуют, получив согласие родственников

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, описал свои отношения с жертвой в книге. Называется она просто: "Любовь". Как рассказал адвокат Соколова Александр Почуев, пока автор роман дорабатывает.

"Он написал роман в первом приближении. Сейчас будут доработки его, и будут правки. Роман называется "Любовь". Там собственно и сюжет такой — о его взаимоотношениях с погибшей", — рассказал юрист в интервью РБК. Опубликуют книгу, по словам Почуева, только после того, как будет получено согласие родственников.

Адвокат также сообщил, что Соколов сейчас "более-менее" пришел в себя, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Юрист готовит ходатайство о нескольких экспертизах. Одна из них должна установить, не влияли ли на поведение подзащитного препараты, которые тот принимал накануне и в день трагедии.

Что касается литературной деятельности историка, то продолжение романа он писать не намерен. Соколов планирует взяться за другую книгу – это, по словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, будет исторический труд о Наполеоне Бонапарте.

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