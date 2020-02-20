Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на юге Москвы

Он находится в районе Чертаново Центральное

На юге Москвы, в районе Чертаново Центральное, открылся флагманский центр госуслуг "Мои документы". Новый офис посетил мэр Сергей Собянин.

Это уже третий подобный объект в городе. Специально для удобства москвичей флагманы делают рядом с метро, в крупных торговых центрах. Площадь этого МФЦ - две с половиной тысячи квадратных метров. В штате - более 120 сотрудников. Помимо стандартных окон обслуживания, там есть детский уголок, конференц-зал, зоны отдыха и обмена книгами. Также клиенты офиса могут получить ряд дополнительных услуг, передает "ТВ Центр".

"Здесь в центральном флагманском центре помимо 270 услуг, которые вы предоставляете, есть еще дополнительные услуги, связанные с выдачей водительского удостоверения, регистрации машин. Мы стараемся дополнительно совместить дополнительные сервисы, например, такие, как профилактический осмотр. По сути дела это поликлиника в МФЦ. Я надеюсь, что эти новации тоже понравятся", - отметил мэр Москвы.

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