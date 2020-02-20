Жена Евгения Алдонина выложила трогательное видео со своей свадьбы

Счастливые супруги отмечают деревянную свадьбу

32-летняя жена футболиста Евгения Алдонина Ольга выложила нежное свадебное видео, посвященное пятилетию совместной жизни.

"Наш первый юбилей! 5 лет со дня свадьбы. Поздравляю тебя и люблю", - подписала видеозапись вторая жена Алдонина.

Ольга и Евгений узаконили свои отношения 20 февраля 2015 года. Тогда погода была морозной и снежной. Для торжественного дня футболист выбрал черное пальто и синий шарф, а невесте пришлось не единожды сменить шубку: на выходе из ЗАГСа она была в белой, а во время фотосессии в норковой коричневой.

Молодожены соблюли традиции счастливого брака: после росписи гости осыпали их рисом и лепестками роз, на мосту Евгений и Ольга скрепили свою любовь замком в виде сердца, а после выпустили в небо голубей - символ мира, счастья, любви, верности и благополучия.

Свадьба была скромной, но со вкусом. Молодожены выбрали традиционные обручальные кольца –ьбез бриллиантовых и платиновых вставок. Ольга надела белоснежное платье русалочьего силуэта с открытыми плечами. На лице – естественный макияж, минимум украшений, распущенные и уложенные локонами волосы. В руках - букет из орхидей с лентами цвета фуксии в тон галстука мужа.

Евгений Алдонин женился на Ольге спустя четыре года после развода с первой женой, певицей Юлией Началовой. В октябре 2016 года появился на свет первенец Ольги и Евгения– сын Артем. Вера, общая дочь Алдонина и Началовой, с нетерпением ждала появления сводного младшего братика. 23 ноября 2019 года у Алдониных родился второй ребенок – девочка Анжелика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"