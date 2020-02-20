Память отшибло: фастфуд вредно влияет на мозг

Жиры и сахар нарушают работу гиппокампа

Фастфуд вреден не только для фигуры, но и для мозговой деятельности. Австралийские ученые выяснили, что такой рацион сказывается на когнитивных способностях человека.

Исследование проводилось на двух группах здоровых молодых людей, не обремененных лишним весом. Одна из групп питалась как обычно, второй же предложили дважды в неделю есть фастфуд. Кроме того, четыре раза в неделю они должны были съедать по две бельгийские вафли.

Оказалось, что избыток фастфуда в рационе нарушает контроль мозга над аппетитом. Участники второй группы после завтрака не могли отказаться от предложенной им вредной еды – такой, как сухие завтраки и сэндвичи с шоколадной пастой.

Более того, выяснилось, что нарушаются конгнитивные способности, у подопытных ухудшилась память. Ученые связали это с влиянием несбалансированного рациона на работу гиппокампа. Хотя точный механизм действия фастфуда на мозг еще предстоит установить, пишут исследователи в журнале Royal Society Open.

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