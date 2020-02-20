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Память отшибло: фастфуд вредно влияет на мозг

14:46
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Жиры и сахар нарушают работу гиппокампа

Фастфуд вреден не только для фигуры, но и для мозговой деятельности. Австралийские ученые выяснили, что такой рацион сказывается на когнитивных способностях человека.
Питавшийся фастфудом подросток потерял зрение и слух

Исследование проводилось на двух группах здоровых молодых людей, не обремененных лишним весом. Одна из групп питалась как обычно, второй же предложили дважды в неделю есть фастфуд. Кроме того, четыре раза в неделю они должны были съедать по две бельгийские вафли.

Оказалось, что избыток фастфуда в рационе нарушает контроль мозга над аппетитом. Участники второй группы после завтрака не могли отказаться от предложенной им вредной еды – такой, как сухие завтраки и сэндвичи с шоколадной пастой.

Более того, выяснилось, что нарушаются конгнитивные способности, у подопытных ухудшилась память. Ученые связали это с влиянием несбалансированного рациона на работу гиппокампа. Хотя точный механизм действия фастфуда на мозг еще предстоит установить, пишут исследователи в журнале Royal Society Open.

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