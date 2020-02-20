Какая погода ждет россиян весной

Об этом рассказали в Гидрометцентре

Москвичам удалось пережить мрачные декабрь и январь. В первые два месяца зимы солнце светило в общей сложности всего около 19 часов, передает "ТВ Центр".

А вот в феврале погода, видимо, решила компенсировать горожанам упадок настроения. В четверг на улице солнце и теплее на 10 градусов, чем положено по климатической норме. Что касается снега, то этой зимой он в дефиците. Самый высокий, если это так можно назвать, снежный покров сейчас в подмосковном посёлке Черусти - 3 сантиметра. Но сейчас москвичей больше волнует, какой будет весна.

"Мы все ждем весну, полагая, что будет теплая погода, но она принципиально не может быть в марте очень теплой. Возможно, конечно же, выпадение снега в марте, возможно, более того, мы ожидаем, что и морозы будут до 5-10 градусов ниже нуля, но все равно, раз снег сойдет раньше времени, понятно, что это будет ранняя весна", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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