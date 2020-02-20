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Чертаново Центральное благоустроят за три года по программе "Мой район"

15:12
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Будут открыты спортивный комплекс с ледовым катком и ФОК с бассейном

Чертаново Центральное благоустроят в течение трех лет в рамках реализации программы "Мой район". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия в районе флагманского офиса "Мои документы".

"Для Чертаново Центральное - это капитальная реконструкция детской и взрослой поликлиник, действующей библиотеки и двух парков: "Каскадные пруды" и "Красное". Ряд других территорий, в том числе дворовые территории и улицы", - об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия в районе флагманского офиса "Мои документы".

Мэр отметил, что Чертаново Центральное будет в течение трех лет обустраивается таким образом, что будет комплексное развитие и комфортный район для жителей, так же как и для других жителей районов Москвы. В ближайшие годы в районе будут открыты спортивный комплекс с ледовым катком и залом общефизической подготовки, а также ФОК с бассейном.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт поликлиники №2, детской поликлиники №129, текущий ремонт библиотеки №151. Работы будут выполнены в 2020-2021 годах. Будет проведено благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов", парка у Красного пруда, бульвара на улице Кировоградская, благоустройство 29 дворов. Также запланирована модернизация кордодрома - площади для запуска авиамоделей на ул. Красного Маяка.

За последнее время в рамках программы "Мой район" удалось решить ряд транспортных проблем в Чертаново Центральное. Был выполнен ремонт детской школы искусств "Тутти", завершено благоустройство старинной Липовой аллеи и ряда других уличных объектов.

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