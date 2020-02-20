В Подмосковье задержали похитителей деталей самолетов

Часть похищенного они успели сбыть

В подмосковном Егорьевске полицейские задержали двух жителей Воскресенского района. Молодые люди по ночам проникали на территорию учебно-авиационного комплекса, вскрывали самолёты, на которых студенты осваивали пилотаж, и крали детали, передает "ТВ Центр".

Таким образом, за месяц превратили рабочие машины просто в макеты. Поймали злоумышленников с поличным, когда они отвинчивали от "Яка" очередной элемент. Часть похищенного обнаружили в ходе обысков в квартирах задержанных, остальное им удалось сбыть. Ущерб составил около миллиона рублей, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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